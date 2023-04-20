الإقصاء من دوري أبطال أوروبا يشعل بايرن ميونخ .. تضارب حول رحيل أوليفر كان عن البافاري!

توديع بايرن ميونخ لدوري أبطال أوروبا أشعل الغضب ضد أوليفر كان..

يعيش نادي بايرن ميونخ الألماني على صفيح ساخن بعد الخروج المخيب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

بايرن ميونخ ودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا مرة أخرى، بعد الخسارة بنتيجة 4-1 أمام مانشستر سيتي في مباراتي الذهاب والإياب، وسط أداء باهت من لاعبي الفريق البافاري.

وخرجت تقارير خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن تلك الخسارة ستكلف أوليفر كان أسطورة بايرن ميونخ والرئيس التنفيذي للنادي منصبه.

جماهير بايرن ميونخ هاجمت أوليفر كان وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، حيث شن المدرج الجنوبي هجومًا عنيفًا على إدارة النادي.

اللاعب النرويجي السابق يان أجي فجورتوفت، والصحفي الحالي، تحدث عن وضعية بايرن ميونخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث أكد احتمالية عودة أولي هونيس إلى منصب الرئيس التنفيذي في النادي البافاري.

لكن على صعيد آخر، فقد أكد الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج عبر حسابه على "تويتر" أن الحديث عن رحيل أوليفر كان عن رئاسة بايرن ميونخ بصورة فورية ليس سوى شائعة ليست صحيحة على الإطلاق.