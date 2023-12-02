الإعلان الرسمي ظهر لكن ليس من برشلونة .. فيتور روكي إلى أوروبا في يناير!

نادي أتلتيكو باراناينسي يعلنها!

زف نادي أتلتيكو باراناينسي خبرًا سعيدًا لجماهير فريق برشلونة التي يعاني فريقها على مستوى النتائج المحلية في الفترة الماضية، في الدوري تحديدًا.

جاء هذا عقب أن أعلن الفريق البرازيلي أن مباراته المقبلة أمام سانتوس والتي تقام مساء الأحد ستكون الأخيرة للاعبه فيتور روكي في على ملعبه ووسط جماهيره.

وكتب النادي في بيان له: "نراك قريبًا، المشاركة الأخيرة أمام جماهير أتلتيكو باراناينسي ستكون أمام سانتوس قبل أن يرحل إلى أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتلتيكو باراناينسي سيخوض مباراة إضافية ستكون خارج ملعبه في السابع من ديسمبر الجاري، وقد يشارك فيها أيضًا قبل توجهه إلى ناديه الجديد برشلونة.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن برشلونة يواجه صعوبات في تسجيل اللاعب وقد يؤجل ضمه حتى الصيف.