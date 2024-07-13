الإعلان الرسمي خلال أيام .. الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسام عوار إلى الاتحاد

عوار يبحث عن انطلاقة جديدة في الدوري السعودي

نجحت إدارة نادي اتحاد جدة، في الوصول إلى اتفاق نهائي مع روما الإيطالي، للتعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد وروما بشأن التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار، لتدعيم خط الوسط العميد في الموسم الجديد.

ونشر فابريتسيو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، أكد خلال أن عوار سينتقل للعب في الدوري السعودي من بوابة الاتحاد مقابل 12 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، في صفقة شراء نهائي وليس بنظام الإعارة.

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وأشار إلى أن الصفقة حسمت بشكل رسمي بين الطرفين، خصوصًا بعدما نجح الاتحاد في الاتفاق مع اللاعب حول مدة العقد وراتبه الشخصي، وينتظر أن يعلن النادي السعودي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويغادر حسام عوار روما، بعد موسم واحد فقط من انضمامه لفريق العاصمة الإيطالي قادمًا من ليون الفرنسي في صفقة صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، حيث لم يوفق بشكل كبير.

وشارك النجم الجزائري خلال الموسم المنصرم في 25 مباراة بقميص روما، سجل خلالها 4 أهداف فقط في جميع المسابقات.