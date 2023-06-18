الإعلان الرسمي أقرب من أي وقت مضى .. حكيم زياش يوافق على عرض النصر!

الصفقة باتت قريبة للغاية

أصبح النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر لم يتم أي صفقة بعد في سوق الانتقالات الصيفية، ورغب في جلب النجم المغربي ليكون أولى صفقاته.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإنّ أحمد الغامدي، المدير التنفيذي المكلف بتسيير الأمور بنادي النصر، سافر إلى لندن فجر أمس لحسم صفقة زياش لصالح العالمي.

وأوضحت أنّ فريق المفاوضين السعودي في أوروبا اتفق مع اللاعب على العديد من الأمور، ومتبقي فقط التفاصيل الختامية.

اقرأ أيضًا: ما هو راتب حكيم زياش في النصر؟ وما العرض المقدم له؟

وعلم "جول" أنّ زياش أخبر زملائه في معسكر منتخب المغرب أنّه لا يمانع اللعب في السعودية.

جدير بالذكر أنّ زياش كان قريبًا من باريس سان جيرمان في يناير الماضي، لكنّ أوراق الصفقة تأخرت ليستمر مع البلوز.