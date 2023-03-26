الإعلام المدريدي يهاجم أمرابط بعد تدخله العنيف على فينيسيوس

الصحف الإسبانية تهاجم أمرابط

تعرض سفيان أمرابط، لحملة هجوم قوية من جانب الصحف الإسبانية عقب انتهاء المباراة الودية بين منتخبي البرازيل والمغرب بالأمس.

وانتهت المباراة الودية بين المنتخبين بفوز تاريخي للمغرب على البرازيل بنتيجة 2-1، وهذا أول انتصار عربى على منتخب السامبا في التاريخ.

وتألق أمرابط نجم فيورنتينا في المباراة ومنع نجوم البرازيل من الظهور بالمباراة وتدخل بقوة في إحدى الكرات على لاعب ريال مدريد فينيسيوس، مما أدى إلى حدوث مشاجرة أثناء المباراة.

وانتقدت صحيفة "ماركا" و"آس" تصرف أمرابط وتدخله العنيف حيث انطلق نجم المغرب بقوة شديدة على الأرض لإيقاف فينيسيوس، ونهض نجم الريال لتوبيخه على هذا التدخل القوي وانضم له زميله في الفريق رودريجو وتشاجر بالايدى مع أمرابط، وتدخل لاعبي الفريقين لتهدئة الأجواء واستكمال المباراة.

وكانت هذه المباراة هي الاولى للمنتخب المغربي بعد انجازه التاريخي بمونديال قطر واحتلاله المركز الرابع بالبطولة.