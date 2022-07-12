الإعلام الألماني ساخرًا من إسبانيا: المغرب منحتنا العدالة!

حالة من الشماتة في ألمانيا

رغم الخروج المخيب من دور المجموعات لكأس العالم، إلا أن وسائل الإعلام الألمانية ردت بقسوة على خروج إسبانيا من دور الـ16 أمام المغرب.

ألمانيا تواجدت مع إسبانيا في المجموعة الخامسة بالمونديال، وودعت البطولة بسبب فوز اليابان على المنتخب الإسباني، وسط اتهامات بتعمد فريق المدرب لويس إنريكي للخسارة لتجنب مواجهة البرازيل.

وبعد خروج إسبانيا بالخسارة 3/0 بركلات الترجيح من المغرب، سخرت الصحف والمواقع الألمانية بقوة من هذه النتيجة ووصفوها بالـ"عادلة".

وقالت شبكة "ران" الألمانية عن هذه المباراة:"إنها العدالة، إسبانيا أرادت المغرب وواجهتها وخسرت منها، ألمانيا انتقمت".

يذكر أن المغرب تستعد لخوض مواجهة صعبة أمام البرتغال في ربع نهائي المونديال، طمحًا في مواصلة كتابة التاريخ بالبطولة.