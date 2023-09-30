الإضراب هو الحل .. اقتراح غريب من جوارديولا لإنهاء "قتل اللاعبين"!

استشهد بموقف المنتخب الإسباني للسيدات

اقترح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على لاعبي كرة القدم في العالم، بالدخول في حالة إضراب للتقليل من ضغط جدول المباريات.

تلاحم المباريات في أوروبا أثار حالة من جدل على مدار الأسابيع الماضية، بسبب تسببه في إرهاق وإصابات اللاعبين، لذلك سبق أن تحدث عنه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، والآن جاء دور جوارديولا الذي اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقتل اللاعبين من خلال إضافة مباريات إضافية بالجدول الزمني.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع "The Athletic":"هناك حل واحد فقط لتغيير شيء ما، ربما إذا قرر جميع اللاعبين بأنفسهم التوقف من أجل الحصول على رد فعل من الاتحادين الدولي والأوروبي".

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وأضاف:"في هذه اللعبة العرض يجب أن يستمر، يمكنه الاستمرار من دوني ولكنه سيتوقف في غياب اللاعبين، لذلك هم أصحاب القرار في هذا الشأن".

واستشهد جوارديولا بالموقف الذي قام به منتخب إسبانيا للسيدات بعد قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد السابق للنجمة جيني هيرموسو.

وقال الإسباني:"انظر إلى منتخب السيدات في إسبانيا، اللاعبات قررن تغيير شيء ما ونجحن في تغييره، فعلن ذلك لأن لديهن شيئًا بداخلهم يحثهن على حماية اللاعبات ومستقبل الفرق والأجيال القادمة".

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وفي نهاية حديثه شدد بيب على حبه لمباريات كرة القدم، لكنه قال إن أكثر ما يقلقه بشأن تقويم المباريات هو قلة فترات الراحة المتاحة للاعبين.