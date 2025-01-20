رسميًا .. الإصابة تبعد نجم الهلال عن مواجهة الوحدة ومدة غيابه "متفاوتة"

في أفضل الأحوال سيغيب أقل من عشرة أيام..

تأكد بشكل رسمي فقدان الهلال لواحد من أهم لاعبيه خلال مواجهة الغد أمام الوحدة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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الزعيم من المقرر أن يستضيف فرسان مكة في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد المملكة أرينا.

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وأعلن الهلال بشكل رسمي غياب لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عن مران اليوم الإثنين، في ظل تعرضه لإصابة في عضلة الساق الخلفية، واكتفى بالحضور في عيادة "مينا" بمقر النادي.

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الجهاز الطبي للزعيم لم يكشف عن مدة الغياب المتوقعة للاعبه الصربي، لكن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني أوضح أنه لو كان سافيتش يعاني من تمزق من الدرجة الأولى فمدة غيابه ستتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع.

لكن في أفضل الأحوال، لو كان يعاني من إجهاد أو شد في العضلة الخلفية فمتوقع غيابه لفترة أقل من عشرة أيام.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك الموسم الجاري مع الزعيم في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع أربعة آخرين.