الإصابة رقم 19 .. هازارد يستنفذ صبر ريال مدريد!

النجم البلجيكي خارج قائمة مباراة جيرونا في الدوري الإسباني.

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه المسافرة لخوض مواجهة جيرونا في الدوري يوم الثلاثاء.

وغاب عن القائمة النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات الفريق بعد ظهيرة يوم الإثنين.

وتعد تلك هي الإصابة رقم 19 لهازارد في صفوف ريال مدريد منذ أن انضم إلى صفوف النادي الملكي قبل عدة مواسم قادمًا من تشيلسي.

كما أنها الإصابة الثالثة له في الموسم الجاري وأوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، أن هازارد سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية صباح الثلاثاء للتعرف على الفترة التي يحتاجها من أجل العودة للملاعب.

جدير بالذكر أن هازارد لم يلعب مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم سوى في خمس مباريات وله صناعة واحدة دون أي هدف سجله.