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فرنسا

الإصابة تطارده .. بنزيما يغادر تدريبات فرنسا الجماعية بعد دقائق من العودة!

علي رفعت
9:22 م غرينتش+3 19‏/11‏/2022
Karim Benzema France
يبدو أن المشاركة في كأس العالم بالنسبة لكريم بنزيما هي أمر غير مضمون.

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت تحضيرًا لبداية مشاركة الفريق في كأس العالم بقطر 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو" والتي أكدت أن بنزيما كان قد عاد لتوه إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي.

وكان نجم ريال مدريد قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين الماضي، وكان حضوره مساء السبت هو الأول من نوعه في الدوحة.

بنزيما كان قد عانى من عدة إصابات مع ريال مدريد هذا الموسم بالفعل، غاب بسببها عن مجموعة من المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه أكدت صحيفة "ليكيب" أن بنزيما لن يتواجد في مباراة فرنسا الافتتاحية ضد أستراليا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيفتتح مواجهاته في كأس العالم أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء قبل أن يواجه الدنمارك وتونس أيضًا في نفس المجموعة.

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