الإصابة تضرب نجم وسط ريال مدريد قبل الكلاسيكو!

النادي الملكي يعاني من إصابة جديدة..

تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حالة بعض من لاعبيه على هامش المؤتمر الصحفي له قبل مباراة إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وقال أنشيلوتي بعد الحديث عن المباراة وأهمية الأسبوع الراهن: "لاعبونا بخير، سيبايوس فقط من تعرض لإصابة مؤخرًا ولن نعتمد عليه، سيكون أسبوعًا هامًأ".

دائمًا ما يكون سيبايوس غير محظوظ في مواعيد الإصابات التي يتعرض لها، هذا ما يبدو بجلاء في كل مرة يكون فيها في قمة مستواه ثم يتعرض لإصابة تفقده معدل المباريات مع النادي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات أنشيلوتي تؤكد بوضوح أن سيبايوس قد لا يغيب عن مباراة إشبيلية فحسب، بل إن الكلاسيكو مشمول أيضًا في حديثه.

وتعد مباراة إشبيلية المقبلة هامة للغاية للنادي الملكي، إذ يطمح رجال أنشيلوتي في الفوز بها لضمان الوصول إلى الكلاسيكو وهم في مركز الصدارة.