الإشادة بمبابي استفزته .. نيمار يهين شبكة برازيلية!

جروح باريس في جسد نيمار لم تلتئم بعد!

لم ينس بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، خلافاته القديمة مع الفرنسي كيليان مبابي؛ زميله في ناديه السابق باريس سان جيرمان، فمجرد الإشادة بالأخير دفعته للخروج عن شعوره.

مبابي يستعد حاليًا لمواجهة برشلونة في إسبانيا، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهى الذهاب بفوز البارسا بنتيجة 3-2.

وبالتزامن مع هذه المباراة، نشرت شبكة "FiqueiPutoMesmo" البرازيلية فيديو يظهر الروح الرياضية الكبيرة التي تعامل بها الفرنسي مع لاعبي الفريق الإسباني في لقاء الذهاب رغم حساسية المباراة، معلقة: "مبابي أظهر مرة أخرى أنه شخص رائع".

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هذه الإشادة استفزت نيمار، الذي علق على الفيديو بمثل شعبي برازيلي يحمل بعض الإهانات، ربما أكثر ما يشبه في الأقوال العربية عبارة "عقدة الخواجة".

البرازيلي اعتاد الهجوم على باريس منذ رحيله عنه في الصيف الماضي لينضم للهلال السعودي، خاصةً وأن علاقته بالجماهير توترت بالأساس في الفترة الأخيرة وتعرض للكثير من الانتقادات.

كذلك تحدثت التقارير عن توتر علاقته تحديدًا بمبابي، وسعادة الأخير برحيله، حتى أن البرازيلي يزعم أن باريس تخلى عنه برغبة من الفرنسي.