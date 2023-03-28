الإسلام، يوفنتوس وفرنسا .. بول بوجبا هو الأجنبي الأنسب للدوري السعودي

الدوري السعودي مقبل على صيف ساخن

shahid

لم يعد خافيًا على أحد نية الأندية السعودية التعاقد مع عدد من نجوم العالم خلال الصيف القادم، ويتحدث الإعلان عن أسماء مثل ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وتوني كروس، وذلك بعد ضم النصر للنجم كريستيانو رونالدو.

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كل تلك الأسماء ستضيف بالتأكيد لدوري روشن السعودي، لكن هناك لاعب آخر أراه الأنسب للعب في السعودية وهو الفرنسي بول بوجبا، ولعدة أسباب واضحة نستعرضها في هذا المقال.

سهولة الانسجام مع الأجواء السعودية

ديانة بوجبا هي الإسلام، وذلك الأمر سيجعل من انسجامه مع أجواء الحياة في السعودية وطبيعتها الخاصة أسهل من أي لاعب أجنبي آخر.

أي لاعب أجنبي وعائلته قد يجد بعض الصعوبة في التأقلم مع البيئة السعودية، وقد رأينا كيف تحدث ميشايل لاعب الهلال عن ذلك الأمر، لكن الأمر سيكون مختلفًا مع بوجبا لأن ثقافته التي مصدرها ديانته متوافقة تمامًا مع السعوديين.

هذا الأمر سيمنح النادي الذي سيتعاقد معه ضمانات مهمة لنجاحه، لأننا مررنا بتجارب عديدة لنجوم كبار يفشلون في أنديتهم الجديدة لسبب واحد هو عدم انسجامه وعائلته أو طرف منهما مع المدينة الجديدة.

رغبة يوفنتوس في التخلص منه

بوجبا عاد إلى يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، ولكن مسيرته أعيقت بواسطة الإصابات حتى أنه لم يلعب سوى مباراتين في الدوري الإيطالي.

اللاعب وصل مجانًا وقد تعرضت الصفقة لانتقادات عنيفة خلال الأشهر الماضية، ويُجزم الجميع أن إدارة يوفنتوس الجديدة لا ترغب باستمرار بوجبا أبدًا، سواء لإصاباته الكثيرة أو لتراجع مستواه منذ رحيله إلى مانشستر يونايتد.

تلك الرغبة ستجعل ضمه سهلًا وربما غير مكلف، إذ قد يصل بشكل مجاني أو مقابل مبلغ بسيط من المال.

ابتعاد عمالقة أوروبا عنه

رغم الجزم برحيله عن يوفنتوس خلال الصيف القادم من عديد المصادر الموثوقة أوروبيًا، إلا أن الأندية الكبيرة لا تتحدث أبدًا عن ضم بوجبا ولا تضعه ضمن أهدافها.

أداء اللاعب في السنوات الأخيرة وإصاباته تجعله غير مرحب به في الأندية الأوروبية الكبيرة، ولذا ربما الأفضل له خوض تحدٍ جديد في قارة جديدة، تحدٍ قد يكون نقطة انطلاق جديدة للعودة إلى القارة العجوز.

هذا الأمر يصب في صالح النادي السعودي الذي سيُراهن عليه، إذ سيضمه دون تكلفة كبيرة وقد يستفيد من بيعه مستقبلًا.

تألقه مع منتخب فرنسا

بوجبا ورغم معاناته مع مانشستر يونايتد إلا أنه حافظ على أداء ثابت وممتاز مع فرنسا، وغيابه عن المونديال الأخير ترك تأثيرًا واضحًا على كتيبة الديوك الفرنسية.

هذا الأمر يؤكد أن اللاعب مازال قادرًا على تقديم الإضافة لكن فقط بمنحه الثقة وتوفير الأجواء المناسبة له، مما يعطي مزيدًا من الضمانات لأي نادٍ يريد التعاقد معه.

Getty/GOAL composite

راتبه القليل

بوجبا يحصل مع يوفنتوس على 8 ملايين يورو سنويًا، وهو يدرك تمامًا أن خطوته القادمة ستفرض عليه مزيدًا من التقليص في راتبه.

أندية الدوري السعودي تستطيع دفع هذا الراتب للفرنسي دون أي مشاكل، إذ يحصل تاليسكا على هذا الراتب مع النصر حاليًا.

الخلاصة .. بوجبا صفقة رابحة جدًا

خلاصة الحديث عن بوجبا صفقة رابحة جدًا، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية، لأنه لاعب يمتلك الموهبة والجودة ولن يُكلف المثير من المال سواء لضمه أو لعقده الشخصي وراتبه.

بطل العالم 2018 ووصيف يورو 2016 قد يكون البديل الأفضل للويز جوستافو في النصر أو برونو هنريكي في الاتحاد أو سلمان الفرج في الهلال.

صحيح أن هناك بعض عوامل الخطورة مثل تراجع مستوى اللاعب مؤخرًا وعدم لعبه لفترة طويلة وتكرار إصاباته ومشاكله خارج الملعب، لكن كل هذا قد يختفي بمجرد بدء تجربة جديدة في أرض جديدة والتاريخ يزدحم بمثل تلك القصص.

Shahid