الإساءة والعنف يدفعان لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات صارمة بشأن الكلاسيكو

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعض العقوبات، بشأن مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ما هي القرارات التي تم اتخاذها بشأن كلاسيكو النصر والاتحاد؟

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، معاقبة المصري طارق حامد لاعب وسط الاتحاد، وعبد المجيد الصليهم لاعب النصر بالغرامة المالية.

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Shahid Shahid

الانضباط غرمت حامد مبلغ 10 ألاف ريال بسبب اللعب العنيف في مباراة النصر والاتحاد، كما وقعت نفس العقوبة على الصليهم لنفس السبب.

كما قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة على مسلي آل معمر رئيس النصر، بسبب الإساءة إلى المسؤولين والحكام، بعد مباراة كلاسيكو الاتحاد.

اللجنة وقعت غرامة مالية على آل معمر قدرها 20 ألف ريال، بسبب التصريحات التي اعتبرتها اللجنة مسيئة، عقب مباراة الكلاسيكو بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ما هو رد رئيس النصر على العقوبة الموقعة عليه؟

وعلق رئيس نادي النصر على العقوبة الموقعة عليه، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

رئيس النصر كتب تغريدة فيها: "اللي يعرف وش المفردة المسيئة اللي قلتها يعلمني علشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثانية!".

مسلي آل معمر تحدث عن رفع الإيقاف عن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكشف المزيد من الوثائق والأدلة في "قضية التسجيلات". اقرأ تصريحاته بالكامل"

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