بعد الإساءة لسلوفاكيا .. الكشف عن خطة بيلينجهام للهروب من الإيقاف أمام سويسرا!

تصرف غريب لنجم ريال مدريد

قرر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام تحديد خطته للهروب من أي عقوبة محتملة في يورو 2024، بعد تصرفه الخارج خلال مباراة إنجلترا وسلوفاكيا بدور الـ16 من البطولة.

بيلينجهام نجح في إنقاذ الأسود الثلاثة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وسجل هدف التعادل من ركلة خلفية مزدوجة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما هاري كين في تسجيل هدف التأهل لفريقه بالمباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.

لاعب وسط ريال مدريد أثار حالة من الجدل بعد تسجيله هذا الهدف، عندما قام بإشارة بذيئة تجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا، ليخرج بعدها عبر منصة "إكس" مؤكدًا أن الأمر كان مجرد "مزحة داخلية" موجهة لأصدقائه الذين حضروا المباراة، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعامل مع الأمر بمنتهى الجدية وقرر استجواب اللاعب وفتح التحقيق معه بشأن هذه الواقعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "تيليجراف" البريطانية قالت إن بيلينجهام لا يخطط لتغيير أقواله عندما يتم استجوابه من قبل الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لم تقم فيه سلوفاكيا بتقديم أي شكوى رسمية ضده.

وفي حالة استمرار الوضع كما هو عليه، فمن المتوقع ألا يتلقى نجم ريال مدريد أي عقوبة، وهذا يعني جاهزيته للعب ضد سويسرا في ربع نهائي اليورو يوم السبت القادم.

جدير بالذكر أن هدف بيلينجهام في سلوفاكيا، جاء بعد سلسلة من الانتقادات تعرض لها اللاعب خلال مرحلة دور المجموعات، بسبب مستواه المتواضع أمام كل من سلوفينيا والدنمارك.