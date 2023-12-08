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وسط الإحباط الكبير بعد ضمك .. كريم بنزيما يزف البشرى لجمهور الاتحاد

زهيرة عادل
Karim Benzema Ittihad 2023Getty
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الفرنسي يضيء شعاع النور وسط عتمة الاتحاد..

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بينما يسيطر الإحباط على الوسط الاتحادي حاليًا، أتت البشرى من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لتمنح الجمهور بصيصًا من الأمل.

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العميد تلقى الهزيمة أمس الخميس، أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، في آخر مباراة قبل انطلاق كأس العالم للأندية السعودية 2023.

ولم تكن الهزيمة هي ما عكر ليلة النمور، إنما كذلك خروج المدافع الإيطالي لويز فيليبي مصابًا في أول ربع ساعة، وتأكد غيابه رسميًا عن الحدث العالمي.

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لكن في وقت يتأكد به غياب الإيطالي، منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لبنزيما للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الجمعة، لتتأكد جاهزيته للمونديال.

بنزيما كان قد عانى خلال الأيام الماضية من تمدد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ15 من دوري روشن، وتسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، قبل أن يكتمل شفاؤه مؤخرًا.

كذلك انتعش المران بمشاركة العائدين من الإصابات رومارينيو، مد الله العليان، عبد الرحمن العبود وأحمد بامسعود، ليطمئن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق، ولو قليلًا قبل أربعة أيام من المونديال.

ومن المقرر أن يستهل النمور مشوارهم في كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.

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