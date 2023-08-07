"الإجابة ليست نهائية" .. مورينيو يكشف عن موقفه من تدريب الهلال والأهلي

المدرب البرتغالي لم يغلق الباب أمام التدريب في السعودية مستقبلًا

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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن سبب رفضه العروض التي وصلت له من أجل تدريب الهلال والأهلي خلال الفترة الماضية.

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وكان الهلال والأهلي قد استهدفا بالفعل التعاقد مع مورينيو من أجل تدريب أحدهما، ولكن المدرب البرتغالي رفض، مفضّلًا البقاء مع فريقه روما.

وقال مورينيو خلال حواره مع صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية: "تلقيت عرضين مهمين من الأندية السعودي، من ناديي الهلال والأهلي، ولكنني قررت البقاء مع روما ورفضت العروض".

وأضاف: "موقفي من الذهاب للتدريب في السعودية السنوات القادمة؟ قلت "لا" الآن، ولكن الإجابة بالنسبة لي ليست نهائية".

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يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أصدر قرارًا منذ أيام بتعيين مورينيو في مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، من أجل بناء جيل رياضي جديد يمثل المملكة في أكبر المحافل العالمية.

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