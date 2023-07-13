الإثارة تتواصل .. 12 حدثًا في "One Future Football" هذا الأسبوع!

الإثارة تتواصل في منافسات الجولة الرابعة من "One Future Football"

شهدت الجولة الرابعة من مباريات أول دوري كرة قدم رقمي على مستوى العالم "One Future Football"، غزارة تهديفية كبيرة، بتسجيل 40 هدفًا، مع استمرار سلسلة "اللاهزيمة" لإنتر نوسانتارا الإندونيسي ومانهاتن الأمريكي، اللذين يتصدرا المسابقة، حيث يفرق بينهما الأهداف فقط.

ديل راموس أحرز خلال هذه الجولة، هدفه الرابع في ثالث مبارياته، والذي جاء بضربة رأسية، في الوقت الذي دخل فيه كورماك كونيلي، قائمة الهدافين أيضًا، عندما سجل الثنائي في فوز مانهاتن على الرياض ستارز (4-3).

ومن ناحيته.. فاز إنتر نوسانتارا (5-3) على نادي سبورتيفو باليرمو، في مباراة خطفت جميع الأنظار إليها؛ وعلى الرغم من هذا الانتصار، إلا أن جماهير الفريق، تشعر بالقلق على مستقبل خط هجومهم، في المباريات القادمة؛ حيث انضم النجم الشاب سيجارا بيرو البالغ من العمر 21 عامًا، إلى الهولندي باس هولسينك، في قائمة المصابين.

أما فريق ساوث لندن يونايتد، حقق انتصاره الأول هذا الموسم، بعد 3 تعادلات متتالية؛ وذلك عندما فاز (2-1) على نايجا يونايتد النيجيري، بينما واصل بنحالورو فينيكس، أداءه الممتع، على الرغم من انتهاء مباراته أمام باريس سانت دينيس (2-2)، في الوقت الذي يتذيل فيه شباب طوكيو، المركز الأخير بخسارتين متتاليتين.

أفضل أهداف الجولة

يتصدر اللاعب أدريان جروندين، قائمة أفضل أهداف الجولة، عندما سجل من ركلة فوقية رائعة، في فوز فريقه ساوث لندن يونايتد على نايجا، بينما ديل راموس الملقب بـ"بيكهام"، جاء في المركز الثاني، بإحرازه هدفًا مبهرًا من ركلة حرة، في الوقت الذي حل فيه نجم الرياض ستارز راشد البلوشي "ثالثًا"، بهزه شباك مانهاتن.

اللاعبون الأعلى تقييمًا

سجل خوسيه ألكانتار، قائد نادي مانهاتن، تقييمًا 83؛ حيث تفوق على آلة الأهداف راموس، بمزيد من التسديدات والتمريرات الرئيسية، بينما حصل صانع ألعاب نادي سبورتيفو باليرمو، إيزان ساباتي، على تقييم 95 في الخسارة المحبطة أمام إنتر نوسانتارا؛ حيث سجل هدف وصنع 2 آخرين، في الوقت الذي أحرز فيه تياجو باروس، مهاجم فريق برازيل أمازونيا "هدفين"؛ ليحصل على تقييم 88.

أبرز التعليقات

هاجم إجناسيو كوريا، نجم نادي سبورتيفو باليرمو، لاعب خط وسط أمازونيا البرازيلي داني فيانا، بعد التعادل (1-1) في الجولة الثالثة، بينما تحدث سيجارا بيرو، عن خسارة باس هولسينك، لثلاث مباريات متتالية، في الوقت الذي علقت فيه ليزا أرنولدي، مديرة نادي بوندي، عن بعض الأرقام الهامة، عقب التعادل (0-0) مع أف سي أنجيلينوس في لوس أنجلوس.

أفضل القصص

معلق كرة القدم الأسطوري كلايف تيلديسلي، أكد على أنه وقع مع "One Future Football"، بينما شارك الصحفي فابيو روسي، تعليقًا ناريًا من تيكين كارادينيز، لاعب الرياض ستارز، بعد خسارة فريقه (3-4) في نيويورك.

أبرز الإحصائيات

نستعرض أبرز الإحصائيات عن اللاعبين والفرق المشاركة في البطولة..

- ساوث لندن يونايتد "ملوك العرضيات"؛ حيث عبرت الكرة منطقة الجزاء 102 مرة، في أول أربع مباريات، متفوقًا على أنجيلينوس صاحب المرتبة الثانية بـ84؛ حيث يملك الفريق مهاجمين كبار مثل روبن سينكلير وكريس بيرد، لذلك يُعد هذا التكتيك منطقي.

- أنقذ جيمس كيجان، حارس مرمى فريق بوندي، 97% من التسديدات التي واجهها هذا الموسم؛ حيث تصدى لـ26 من أصل 27 كرة على المرمى.

- يواجه نايجا يونايتد، صعوبة في خلق الفرص أمام المرمى؛ حيث لم يسدد سوى 40 كرة فقط على مرمى المنافسين - حتى الآن -، وهذا أقل بنسبة 22% من أدنى مستوى تالي، وهو فريق أمازونيا؛ وذلك على الرغم من امتلاك الفريق، بعض المهاجمين المثيرين؛ مثل: ديجي أكاندي وأنطوني شيدي.

- ديل راموس من نادي مانهاتن؛ هو النجم الصاعد لهذا الموسم حتى الآن؛ مسجلًا 5 أهداف في 4 مباريات، مع معدل تسديدات ناجحة يصل إلى 15/20، بالإضافة إلى 19 تمريرة رئيسية، و18 داخل منطقة الجزاء.