الأيام الأخيرة لإنريكي في إسبانيا؟ هؤلاء مرشحون لخلافته!

من سيكون مدرب إسبانيا القادم؟

قرر لويس إنريكي مدرب إسبانيا الحالي، أن يأخذ بضعة أيام للتفكير قبل أن يقرر إذا كان سيستمر كمدرب إسبانيا أم سيرحل.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس إنّ إنريكي سيكون المدرب طالما أراد ذلك، لذا في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، ستكون كلمة إنريكي هي الحاسمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أنّ الاتحاد الإسباني يمتلك ثلاثة مرشحين على الطاولة وهم، مارسيلينو، روبيرتو مارتينيز، ولويس دي لا فوينتي.

مارسيلينو أصبح حرًا بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بيلباو الصيف الماضي، ويحظى باحترام كبير في منتخب إسبانيا، لكن طريقة لعبه أقل جرأة من إنريكي، رغم تميزها بالابتكار.

أما روبيرتو مارتينيز، ثان المرشحين، سيكون مرحب بقيادة إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، بعدما قاد بلجيكا للمركز الثالث بكأس العالم 2018، كما قضى فترة تدريبية مميزة مع إيفرتون.

آخر الأسماء المرشحة هو لويس دي لا فوينتي قائد منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، فاز ببطولة يورو تحت 19 سنة وتحت 21 سنة والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، ويستعد لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا الآن.