الأول منذ قرابة عامين .. جرينوود يفتتح سجله مع خيتافي

جرينوود يسجل هدفه الأول منذ يناير 2022..

تمكن الإنجليزي ميسون جرينوود المعار من مانشستر يونايتد إلى نادي خيتافي من تسجيل هدفه الأول منذ يناير 2022.

المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا واجه تحديًا جديدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية عندما توجه إلى إسبانيا، بعد قرار مانشستر يونايتد بأن الأفضل للطرفين هو الافتراق.

لقد مر أكثر من 18 شهرًا دون ظهور جرينوود بعدما تم إيقافه من قبل مانشستر يونايتد بعد اعتقاله للاشتباه في محاولته الاعتداء على صديقته.

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تم إسقاط هذه الاتهامات في فبراير 2023، مما سمح للاعب منتخب إنجلترا الذي خاض مباراة واحدة لاستئناف مسيرته الاحترافية.

وانتقل جرينوود إلى خيتافي على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024، بعدما نجح نادي العاصمة الإسبانية من إتمام الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وظهر جرينوود لأول مرة مع خيتافي في سبتمبر، وكانت أول مباراة له ضد أتلتيك بيلباو، بعد 613 يومًا من آخر مشاركة له مع مانشستر يونايتد.

وتمكن جرينوود من تسجيل هدفه الأول رفقة خيتافي، وذلك خلال مباراة الفريق المدريدي أمام سيلتا فيجو في الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإسباني.

هدف جرينوود جاء في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، عندما وصلت الكرة من بورخا مايورال في اتجاه الجناح على القائم الثاني.

الزاوية كانت ضيقة للغاية للتسديد أمام جرينوود، لكنه تمكن من تسديد كرة قوية للغاية في سقف الشباك من حدود منطقة الست ياردات.