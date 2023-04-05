الأول في كأس الملك منذ مباراة 11-1 .. هاتريك كريم بنزيما يدخله تاريخ ريال مدريد

هاتريك كريم بنزيما في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس الملك أمام برشلونة، أعاد للنادي الملكي ذكريات مباراة 11-1 الشهيرة.

نصب الفرنسي كريم بنزيما نفسه نجمًا فوق العادة في فوز ريال مدريد العريض على برشلونة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

بنزيما سجل ثلاثية في الشوط الثاني، ليمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك، ويقلب خسارة الذهاب على "سانتياجو برنابيو" بهدف دون رد.

المثير أن هاتريك بنزيما في نهائي كأس الملك، جعله يكرر أمرًا لم يتكرر منذ مباراة 11-1 الشهيرة أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي البطولة في 1943.

ومنذ تلك المباراة، لم يسجل أي لاعب من ريال مدريد ثلاثة أهداف أو أكثر في مرمى برشلونة في كأس الملك.

مباراة 11-1 شهدت تسجيل هاتريك عن طريق برودينسي فولا، وسوبر هاتريك عبر سابينو باريناجا.

ويعد التشيلي إيفان زامورانو آخر لاعب من ريال مدريد سجل هاتريك في برشلونة في جميع المسابقات، وذلك خلال مباراة الجولة 16 في موسم 1994-95 من الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 5-0.