الأول في القائمة.. جماهير الاتحاد تحقق رقمًا رائعًا بالدوري السعودي

صدارة من جماهير الاتحاد للقائمة

Shahid

تصدرت جماهير فريق اتحاد جدة، قائمة الأندية السعودية التي تمتلك عدد الحضور الأكبر في مباريات دوري روشن لهذا الموسم حتى الآن.

إذ نشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، صورة لقائمة أكبر الأندية التي تمتلك عدد من الحضور في المدرجات، وجاء فريق الاتحاد في الصدارة.

ووصل عدد جماهير الاتحاد في 5 مباريات إلى (147.209)، بفارق كبير عن النصر صاحب المركز الثاني، إذ بلغ الحضور الجماهيري للعالمي (105.214) في 6 مواجهات.

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فيما يحاول فريق الاتحاد اللحاق بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد تواجده في المركز الثالث خلف النصر والشباب، ولكن بعدد مباريات أقل.

وسيلعب الاتحاد ضد أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

Shahid