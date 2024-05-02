"الأولوية لقائد ثورة إيطالية" .. مدرب تشيلسي السابق يعرض نفسه لخلافة بوتشيتينو

المدرب الأرجنتيني على وشك الرحيل

بدأت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، في التفكير جديًا بالخيارات المتاحة أمامها لمنصب المدير الفني، في حالةة رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

تشيلسي يمر بفترة صعبة للغاية مع بوتشيتينو، حيث خرج الفريق من المنافسة على أي بطولة، ويحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي بـ48 نقطة، ليبتعد تمامًا عن المنافسة على المراكز المؤهل للمسابقات الأوروبية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" كشف عن قيام أنطونيو كونتي مدرب البلوز السابق، بعرض نفسه على النادي لإعادته مرة أخرى إلى ستامفورد بريدج.

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ومن جانبها لم ترد إدارة تشيلسي على عرض كونتي حتى الآن، ولكنها تركز تفكيرها في الوقت الحالي على تياجو موتا مدرب فريق بولونيا الإيطالي.

كونتي يُنظر له كمدرب صاحب أسلوب دفاعي صريح، بينما يعتبر موتا أكثر هجومًا وتطورًا من مدرب إنتر ويوفنتوس وتوتنهام السابق، لذلك ربما يكون مدرب بولونيا هو الخيار المفضل لتشيلسي، خاصة وأنه تمكن من قيادة فريقه الحالي لتحقيق طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، باحتلال المركز الرابع بجدول الدوري حتى الجولة 34.

ولذلك تعتبر الأفضلية لموتا رغم الفترة الجيدة التي قضاها كونتي مع تشيلسي منذ 2016 وحتى 2018، والتي نجح خلالها في تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ولكن المشكلة تكمن في اقتراب موتا من تدريب يوفنتوس، وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإيطالية وأبرزها "لاجازيتا ديلو سبورت"، مما يفتح الباب أمام إمكانية عودة كونتي.

جدير بالذكر أن تشيلسي تعرض مؤخرًا للخسارة 5/0 أمام غريمه اللدود آرسنال، وسقط في فخ التعادل 2/2 أمام أستون فيلا، مما جعل الجماهير تطالب برحيل بوتشيتينو في أقرب فرصة ممكنة لإخفاقه الشديد هذا الموسم.