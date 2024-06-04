"الأولوية للهلال!" .. صدمة للنصر والاتحاد في صفقة الموسم المرتقبة

الهلال قد يحصل على صفقة تاريخية..

يبدو أن صدمة كبرى تنتظر ناديي النصر والاتحاد السعوديين، في الميركاتو الصيفي القادم؛ والذي من المتوقع أن يشهد قدوم نجوم عالميين جدد، إلى دوري روشن للمحترفين.

دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر؛ والذي أعقبه قدوم العديد من الأسماء، لمختلف الأندية؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، والجزائري رياض محرز "الأهلي".

وعلى رأس الأسماء المرشحة بقوة للقدوم إلى الملاعب السعودية، في صيف العالم الحالي؛ هو البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالنصر والاتحاد والقادسية، والذي صرح اليوم الثلاثاء، بأنه منفتح على الانتقال إلى دوري روشن.

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لكن.. الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، فجر مفاجأة كبرى؛ بإعلانه منح السعودية، نادي الهلال "أولوية" التعاقد مع دي بروينه، حال إتمام الصفقة، خلال صيف العام الحالي أو في 2025.

جاكوبس كشف عن أن منح الهلال "الأولوية"، في صفقة النجم البلجيكي؛ يأتي بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هذا الأمر أكدته شبكة "cbssports" البريطانية، التي أوضحت أن السعودية تنظر إلى صفقة كيفين دي بروينه، على أنها سيكون لها نفس التأثير، مثلما حدث عند التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت الشبكة، إلى أن النصر كان المرشح الأول، للتعاقد مع دي بروينه، في صيف العام الماضي، بالإضافة إلى أن الاتحاد كان يتواجد في الصورة أيضًا، إلا أن الأمور اختلفت تمامًا الآن؛ حيث تم منح الأولوية إلى الزعيم الهلالي، بسبب مشاركته في مونديال الأندية.