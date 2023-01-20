الأهلي يُعلن عن موعد وصول أمارال للتوقيع معه

اللاعب البرازيلي سيصل إلى جدة للتوقيع مع الأهلي

Shahid

أعلن النادي الأهلي، عن موعد وصول البرازيلي ماركوس أمارال إلى مدينة جدة، من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء ذلك بعدما نجحت إدارة الأهلي في حسم التعاقد مع الجامبي مودو بارو لاعب فريق جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بناءً على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن وصول أمارال إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي مساء اليوم، تمهيدًا للتوقيع معه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تقرر أن يصل اللاعب البرازيلي ماركوس أمارال إلى مطال الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مساء اليوم في الساعة 8:30 مساءً، على متن طائرة الخطوط القطرية".

وتابع: "تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي على اللاعب البرازيلي، ومن ثم التوقيع الرسمي لانضمامه إلى صفوف فريق النادي الأهلي".

ومن المنتظر أن تتم كافة الإجراءات خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يتم تجهيزه سريعًا من جانب الجهاز الفني، ليكون جاهزًا في مباراة الجبلين المقبلة، والمؤجلة من الجولة 10 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

Shahid