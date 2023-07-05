"الأهلي ينافس ميلان واللاعب يرحب بالسعودية" .. صفقة ضخمة في الطريق

من يخطف اللاعب في الصيف الحالي؟!

اسم عالمي جديد، دخل أجندة النادي الأهلي بقوة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا"، عن اهتمام كبير للغاية من الراقي؛ للتعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، ينافس ميلان الإيطالي، على صفقة موراتا، إلى جانب نادي التعاون، الذي قدّم عرضًا بـ50 مليون يورو؛ لخطف اللاعب.

وأوضحت أن المهاجم الإسباني، الذي يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2026، يرحب بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.