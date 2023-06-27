الأهلي ينافس أندية الدوري الإنجليزي بعرض مالي ضخم لنجم برشلونة

نجم آخر على أعتاب دوري روشن

بعد المحاولة الفاشلة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، اقترب دوري روشن السعودي من استقطاب نجم آخر من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فرانك كيسييه انضم للنادي الكتالوني بالمجان، لكنه لم يحصل على فرصته الكاملة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ونسبة مشاركته الموسم القادم أصبحت ضعيفة بعد قدوم إلكاي جوندوان.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هناك مفاوضات جارية من أجل انتقال الإيفواري صاحب الـ26 سنة إلى السعودية بعرض مالي ضخم.

ومن جانبه أكد الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري أن الأهلي السعودي هو من يريد ضم كيسييه، ومن المتوقع تقدمه بعرض رسمي لبرشلونة خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن كيسييه ارتبط كذلك بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الحالية حيث تلقى بعض العروض الإنجليزية في الأسابيع الماضية، كما أنه لم يُغلق الباب تمامًا أمام إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي.