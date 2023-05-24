تطورات مثيرة داخل قلعة النادي الأهلي

بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقوية صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي لعب في الموسم الحالي 2022-2023، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى؛ وذلك بعد هبوطه التاريخي، بنهاية العام الرياضي الماضي.

وطمأن الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جماهير النادي الأهلي، بأن الإدارة الحالية برئاسة وليد معاذ؛ ستكون المسؤولة عن الصفقات الصيفية الجديدة، حتى ولو تم الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، لإجراء انتخابات جديدة.

وعلى جانب آخر، أعلن الإعلامي الرياضي محمد فاروق، رغبة قلعة الراقي، في التعاقد مع الحارس محمد الشناوي ومحمود كهربا، ثنائي النادي الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة.

وكشف فاروق عبر برنامج "البريمو"، عن تنافس 3 أندية سعودية، يقال إنهم الأهلي والاتحاد والشباب، للتعاقد مع كهربا؛ حيث أبدوا استعدادهم لدفع 50% من غرامة اللاعب لفريقه الأسبق الزمالك - أي 1 مليون دولار تقريبًا -؛ لتجنب إيقافه.

وبخصوص الشناوي، أوضح الإعلامي الرياضي أن الأهلي، طلب استعارته لموسم واحد، مقابل 3 ملايين دولار، مع بند أحقية الشراء بـ5 ملايين دولار.