الأهلي يقترب من التتويج بلقب دوري يلو بالانتصار على الشعلة

الأهلي ينتصر على الشعلة بهدف دون رد

shahid

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على الشعلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 32 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، ليقترب من حسم اللقب لصالحه.

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الأهلي رفع رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 17 نقطة بالمركز الأخير، ليتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية السعودي.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب الجزائري رياض بودبوز بالدقيقة 60 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، على يمين حارس الشعلة بشكل رائع.

وأهدر بودبوز ركلة جزاء ثانية بالدقيقة 73 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة على يمين حارس الشعلة، ليتصدى لها الحارس على مرتين.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة القادمة مع تعثر الأخدود، من أجل حسم لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه.

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