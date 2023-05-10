الأهلي يفاوض رباعي الهلال والنصر .. وقرار مصيري من وزارة الرياضة

قرارات هامة تهز الأهلي بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024

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تفاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي "المكلف"، برئاسة وليد معاذ، بقرار مصيري من وزارة الرياضة السعودية؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن للمحترفين 2023-2024، رسميًا.

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وضمن الأهلي "حسابيًا"، العودة إلى دوري المحترفين، الموسم الرياضي القادم؛ بعد وصوله إلى النقطة 65، في صدارة جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023.

وأعلن الإعلامي الرياضي سامي القرشي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أنباء بـ"وصول" خطاب رسمي من وزارة الرياضة السعودية، إلى النادي الأهلي؛ لعقد جمعية عمومية، قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وفي الجمعية العمومية.. سيتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة؛ ما يبدو أنه الأمر الذي دفع مجلس الإدارة الحالي، بالعمل على الاتفاق مع بعض الصفقات الجديدة.

وحسب صحيفة "مكة"، يريد مسؤولو الراقي، التعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار، ثلاثي نادي الهلال، بالإضافة إلى الإسباني ألفارو جونزاليس، قلب دفاع نادي النصر.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، سيقوم باستعادة الثنائي المحترف "السوري عمر السومة والمقدوني إزغان أليوسكي"، حال فشل في الحصول على "التدابير الوقتية"، ولم يتعاقد مع رباعي الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن الأهلي، قدّم طلب "تدابير وقتية" إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ لتسجيل صفقاته الصيفية الجديد، بعد عقوبة "فيفا"، بحرمان الفريق من التعاقدات، على خلفية قضية النجم الجامايكي لويس غرابان.

Shahid