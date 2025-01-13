فيديو | اقتحم البث المباشر فجأة .. نجم الأهلي يفاجئ جمهور قناة برشلونة احتفالًا بالتتويج بالسوبر

كل شيء مباح في البث المباشر في خضم الاحتفالات..

إقامة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية كانت فرصة رائعة لنجوم دوري روشن لحضور كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، كإيميريك لابورت؛ مدافع النصر، فرانك كيسييه وإدوارد ميندي؛ ثنائي الأهلي، وغيرهم.

السوبر أُسدل عليه الستار أمس الأحد، بتتويج البرسا بطلًا بالفوز أمام الميرينجي بخماسية مقابل هدفين، على استاد الجوهرة المشعة.

وأثناء قيام مراسل قناة برشلونة بالبث من داخل الملعب، اقتحم فرانك كيسييه بثه، احتفالًا بالتتويج باللقب مع جماهير فريقه السابق، ليرد عليه المراسل مرحبًا بوجوده قائلًا: "انظروا من هنا"، قبل أن يوجه الإيفواري التحية للجماهير والتهنئة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاعب الوسط الإيفواري كان قد مثّل البرسا لمدة موسم وحيد، وقتما انضم له في صيف 2022 قادمًا من ميلان في صفقة انتقال حر.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 43 مباراة بقميص البلوجرانا، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم، كما توج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وفي صيف 2023، رحل كيسييه من الليجا نحو دوري روشن من بوابة الأهلي، مقابل 12.5 مليون يورو لخزينة النادي الإسباني.