الأهلي يتعادل سلبيًا أمام نظيره الرائد في دوري روشن

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تعادل فريق النادي الأهلي سلبيًا أمام نظيره الرائد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثالث، كما رفع الرائد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

سيطر الأهلي على أحداث الشوط الأول، حيث أهر لاعبيه عددًا من الفرص، أبرزها تسديدة الإيفواري فرانك كيسييه بالدقيقة 32 التي مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الرائد.

وأهدر كريم البركاوي هدفًا محققًا للرائد بالدقيقة 35، بعد مجهود فردي وفني رائع من الجزائري أمير سعيود الذي راوغ إيبانيز مدافع الأهلي، ومرر عرضية إلى البركاوي الذي سدد الكرة خارج المرمى بغرابة!

وأهدر محرز هدف محقق في الدقيقة 76، بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليسددها بقدمه اليسرى، لترتطم في وجه مدافع الرائد.

وتألق حارس مرمى الرائد أمام فيرمينو بالدقيقة 87، بعدما تصدى لفرصة خطيرة أمام المرمى، بعدما تابع البرازيلي تسديدة زميله.

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وواصل لاعبي الأهلي مسلسل إهدار الفرص في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسط استبسال من لاعبي الرائد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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