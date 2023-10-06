الأهلي يعاقب الاتحاد وجماهيره بـ"سخرية قاسية" بعد الفوز في الديربي

الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"قسوة" بعد الديربي

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سخر النادي الأهلي، من غريمه الاتحاد؛ بعد الفوز في ديربي جدة الكبير، على ملعب "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي فاز (1-0) على نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة "إكس"، صورة تعبيرية لـ"بكاء" جمهور الاتحاد، بعد الخسارة أمام الأهلي "الواثق".

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وعلق الراقي على هذه الصورة؛ قائلًا: "نعم.. نحن نتذكر"، في رد على "تيفو" الجمهور الاتحادي، الذي تم رفعه في بداية الديربي.

جماهير الاتحاد كانت قد قامت برفع "تيفو"، كان يحمل سؤال "هل تتذكرون؟"، في محاولة للتقليل من الأهلي، الذي تواجد في دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، رفع رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 19، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط، عن الاتحاد "الرابع".

SHAHID