الأهلي يطلب نجم الفتح ويُنافس الاتحاد على النابت

الإدارة الأهلاوية تُحاول دعم الصفوف

Shahid

تُواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها النشيطة في سوق الانتقالات الشتوي لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين لزيادة حظوظه في احتلال واحدًا من المقاعد المؤهلة إلى دوري المحترفين في دوري يلو السعودي.

الأهلي كان قد استغل دخول فهد الرشيدي لاعب التعاون الفترة الحرة في عقده ووقع معه عقدًا يبدأ الصيف القادم، وقد خاطب ناديه لشراء المدة المتبقية في العقد ومازال ينتظر رده، وقد أعلن رسميًا تعاقده مع منصور الشمري لاعب النصر ومودو بارو لاعب جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

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المصادر الصحفية أكدت أن الأهلي وجه أنظاره للمزيد من لاعبي دوري روشن السعودي، حيث بعد تقديم عرض جدي لضم محمد الكويكبي من الاتفاق، أرسل النادي خطابًا لإدارة الفتح للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الجناح المغربي مراد باتنا.

الصحفي عناد الرشيد أوضح أن اللاعب أبدى رغبته في خوض التجربة مع الأهلي رغم تواجده في دوري يلو، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يحسم بعد بين الناديين.

من جانب آخر، دخل الأهلي مؤخرًا في سباق الفوز بخدمات جناح التعاون سميحان النابت والذي يُعد الهدف الأول للاتحاد من المحليين الصيف القادم.

العديد من المصادر أكدت أن النابت بات يمتلك عرضين من عملاقي جدة حاليًا ومن المتوقع أن يختار أحدهما خلال الأيام القليلة القادمة.

Shahid