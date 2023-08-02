الأهلي يضرب بقوة .. 3 صفقات جديدة بينهم هذا اللاعب بـ82 مليون ريال!

الأهلي يضرب بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي

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يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، على بُعد ساعات قليلة، من الإعلان عن الصفقة العالمية الخامسة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو"، توصلت الإدارة الأهلاوية، إلى اتفاق مع النجم الإسباني ماركوس يورينتي، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة، عن أن صفقة يورينتي، ستكلف خزينة الراقي، مبلغ 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي"، كثالث أغلى صفقة للنادي؛ بعد محرز وماكسيمين.

وأشارت إلى أن النجم الإسباني البالغ من العمر 28 سنة، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول للنادي الأهلي؛ لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن "شكل" صفقات النادي الأهلي القادمة، والتي سيعمل على حسمها، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، على أن الفريق الملكي، سيركز في صفقاته القادمة، على تدعيم الخط الخلفي فقط، والذي يُعاني من نقص عددي كبير.

وأوضح الإعلامي الشهير، أن النادي الأهلي، سيتعاقد مع مدافع أجنبي أو آخر محلي؛ حيث تتجه الأنظار إلى حسان تمبكتي من الشباب، ليرد الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين غرم العمري، بأن الراقي سيتعاقد مع اثنين في الخط الخلفي، وليس واحد فقط.

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