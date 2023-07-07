الأهلي يستعين بـ"أسطورة النصر" لحسم صفقة جماهيرية كبرى

هل تنجح محاولة النادي الأهلي؟!

في مفاجأة كبرى.. استعان النادي الأهلي السعودي، بأحد أساطير النصر؛ لحسم صفقة عالمية، مطلوبة بقوة من جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي حسم 5 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سانتي أونا، عقد مسؤولو الراقي، عدة اجتماعات مع النجم المغربي نور الدين أمرابط، الذي يتم تصنيفه كأحد أساطير النصر، لما قدّمه للفريق؛ وذلك للتعاقد مع شقيقه سفيان.

وكشف أونا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الأهلي، مصر على حسم صفقة سفيان أمرابط، من نادي فيورنتينا الإيطالي؛ ويطلب من نور الدين، المساعدة في ذلك.

موقع "GOAL" قد انفرد بخبر ضغط المفاوض السعودي، على متوسط ميدان فيورنتينا، في الساعات القليلة الماضية؛ للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، مستغلًا غياب العروض الأوروبية الجادة، للاعب.

جدير بالذكر أن أمرابط كان أحد أكبر أهداف نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ كما ترددت أنباء عن رغبة أتلتيكو مدريد، في ضمه خلال الصيف الحالي.