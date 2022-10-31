الأهلي يستأنف تدريباته ويدعو بطل آسيا لمباراة ودية

يستأنف النادي الأهلي السعودي تدريباته مساء غدٍ الثلاثاء بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون بقرار المدرب بيتسو موسيماني عقب تأجيل مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.
الأهلي استغل وجود لاعبيه، محمد الربيعي وهيثم عسيري، مع المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والمقام حاليًا في أبو ظبي، وطلب تأجيل مبارياته في دوري يلو، وقد نفذ الاتحاد السعودي طلبه بالفعل.
تويتر الأهلي أوضح أن اللاعبين سيستأنفون التدريبات مساء غدٍ الثلاثاء، فيما أعلن نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي تلقيه دعوة من النادي السعودي لمواجهته وديًا في جدة.
السيب صنع المعجزة بأن أصبح أول نادٍ عُماني يُتوج بلقب قاري، وذلك حين هزم مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف دون رد.
يُشار إلى أن الأهلي كان قد هزم فريق رضوى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت يوم 18 أكتوبر الماضي قبل بدء إجازة اللاعبين.
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