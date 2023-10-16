"كشف حقيقة ميوله للهلال" .. الكويكبي يرد على اهتمام النصر والأهلي رغم خطوة الاتفاق

الاتفاق يحاول تأمين أحد أبرز نجوم الفريق من أطماع كبار السعودية

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يعمل مجلس إدارة الاتفاق السعودي، على "حماية" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من أطماع الأندية السعودية الكبرى.

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الاتفاق الذي يقوده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تستعد إدارة الاتفاق؛ لتقديم عرض رسمي إلى محمد الكويكبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده.

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وكشفت الصحيفة، مساء اليوم الإثنين، عن أن العرض سيصل إلى الكويكبي، البالغ من العمر 28 سنة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى الرغم من خطوة الاتفاق؛ إلا أن اللاعب، فتح الباب أمام جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه، وذلك في تصريحات رسمية مع برنامج "دورينا غير".

وأكد محمد الكويكبي، على أنه سينتقل إلى النادي، الذي يقدم أفضل عرض إلى وكيل أعماله، مع إعطاء الأولوية إلى الاتفاق؛ بسبب حبه لهذا الكيان.

وأضاف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق: "ولكننا في عصر الاحتراف.. لن أغلق الباب أمام أي فرصة في مسيرتي الكروية".

وعن ميوله لنادي الهلال.. نفى الكويكبي، كل هذه الأخبار؛ قائلًا: "ربما الناس تعتقد أنني هلالي؛ بسبب أن جميع إخواني يشجعون الزعيم".

ويحظى اللاعب الذي يدخل الفترة الحرة في يناير 2024، باهتمام كبير للغاية من أندية الهلال والنصر والأهلي، الذين حاولوا التعاقد معه، طوال فترات الميركاتو الماضية.

جدير بالذكر أن محمد الكويكبي، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، منذ صيف عام 2017، مسجلًا 37 هدفًا وصانعًا 26 آخرين.

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