الأهلي يحسم مستقبل عمر السومة نهائيًا وخطوة تؤجل تنفيذ القرار

المهاجم السوري مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم

حسمت إدارة النادي الأهلي مستقبل المهاجم السوري عمر السومة نهائيًا، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن العملاق الجداوي قرر بيع المدة المتبقية من عقده هذا الصيف.

اللاعب الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع العربي القطري ارتبط بداية هذا الصيف بالبقاء في قطر لكن الضباب أحاط بمستقبله فيما بعد، وقد حضر اللاعب إلى جدة للاجتماع مع مسؤولي الأهلي ومناقشة مستقبله إلا أن هذا الاجتماع لم يتم حتى الآن حسب الرياضية.

الصحيفة أوضحت أن ما يؤجل تنفيذ قرار التخلي عن السومة هو عدم وجود أي عروض رسمية لضمه، مشيرة إلى أن الإدارة الأهلاوية تنتظر وصول العروض للموافقة على أفضلها.

هداف دوري المحترفين السعودي التاريخي يتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية حاليًا، ويتبقى له عام واحد في عقده مع النادي وتبلغ مستحقاته المالية 13 مليون ريال سعودي.

الرياضية كشفت عن تواصلها مع عبد الله الجاسم، وكيل أعمال السومة، للتعليق على ما يحدث مع موكله لكنه رفض الحديث عن الأمر في الوقت الجاري، مكتفيًا بالقول: “ليس لدي شيء لأقوله في هذا الموضوع".