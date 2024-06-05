الأهلي يحسمها .. حقيقة التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله بعد قرار الاتحاد

حمدالله هو هداف الاتحاد الأول في 2023-2024..

يبدو أن أيام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

صحيفة "الرياضية" أعلنت يوم الأربعاء، عن قرار من الإدارة الاتحادية، بـ"الاستغناء" عن حمدالله، في الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل إعطاء حرية أكبر للفرنسي كريم بنزيما، في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وبعد أنباء الاستغناء عنه.. ترددت أنباء قوية، عن رغبة النادي الأهلي المصري، في التعاقد مع المهاجم المغربي، البالغ من العمر 33 سنة.

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وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر بالنادي الأهلي؛ عدم صحة الأنباء التي ترددت، بشأن التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، في الميركاتو الصيفي القادم.

المصدر كشف عن أن العملاق المصري، لا يستطيع تحمل "رواتب" اللاعب؛ خاصة في ظل السياسة الجديدة المتبعة في النادي.

وأشار المصدر الأهلاوي، إلى أن الإدارة تعمل حاليًا، على تخفيض "رواتب" اللاعبين الأجانب، في ظل زيادة سعر الدولار في البلاد، مع وضع سقف محدد، لا يُمكن تجاوزه.

عبدالرزاق حمدالله انضم إلى الاتحاد، في يناير من عام 2022؛ بعد فسخ النصر "عقده"؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 84 مباراة رسمية، مسجلًا 67 هدفًا وصانعًا 8 آخرين.