الأهلي يتفق مع النصر على ضم لاعبه

أحمد رفعت
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Nassr Abha RSL 07.10.2022Nassr Twitter
دوري روشن السعوديانتقالاتالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالنصرمنصور الشمري

الأهلي يدعم صفوفه بصفقة من نادي النصر

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نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في الاتفاق مع نادي النصر، على ضم أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه من أجل تعديل أوضاعه، حيث يعاني بسبب تذبذب النتائج في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة النادي الأهلي، تتفق مع إدارة النصر على انتقال المدافع منصور الشمري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يُشارك الشمري مع الأهلي لأول مرة في دوري يلو، أمام القادسية بالجولة 16 ضمن منافسات البطولة.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، بينما يتصدر الفيصلي الترتيب برصيد27 نقطة من 13 مباراة.

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