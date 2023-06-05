الأهلي يتخذ قرارًا رسميًا بشأن إبراهيم الزبيدي

تامر أبو سيدو
Taiseer Al-Jassam - Waleed Muath - ahli 2023Al Ahli Twitter
الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعوديانتقالاتإبراهيم الزبيدي

اللاعب مرتبط بعقد انتهى بنهاية الموسم المنقضي

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا رسميًا بشأن لاعب الفريق إبراهيم الزبيدي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم.

عقد الزبيدي مع الأهلي يتضمن بندًا يُتيح تجديده لموسم آخر بمميزات جديدة يتفق عليها الطرفان حال لعب 20 مباراة في الموسم على الأقل، وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأهلي خاطب إدارة الاحتراف لتفعيل بند تجديد العقد بعد الاتفاق مع الزبيدي على كافة التفاصيل، وقد أبلغت اللاعب بذلك القرار.

وأوضح مصدر في الأهلي للصحيفة أن هذا القرار اتخذ بعد المستوى الممتاز للاعب خلال الموسم الماضي وإشادة الجهاز الفني به وكذلك لحمله شارة القيادة في بعض المباريات.

يُشار إلى أن الأهلي تُوج بدوري يلو ليعود الموسم القادم إلى دوري روشن السعودي، وتعمل الإدارة حاليًا على دعم الصفوف حيث تعاقدت مع الثلاثي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي وتستهدف عددًا من النجوم الأجانب والمحليين.

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