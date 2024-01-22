الأهلي يتابع .. مدرب الجزائر يكشف عن "مؤامرة" ضد رياض محرز في كأس إفريقيا

الأهلاويون يتابعون عن قرب كل ما يدور حول رياض محرز في كأس إفريقيا

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ألمح جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، إلى "مؤامرة" ضد نجمه جمال بلماضي، جناح النادي الأهلي السعودي؛ على هامش النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

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محرز تعرض لـ"هجومٍ عنيف"؛ بسبب مستواه السيئ في مباراتي الجزائر أمام أنجولا وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

بلماضي كشف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن وجود من يريد إجبار محرز، على الاعتزال "مبكرًا"؛ وذلك من خلال شن حملات هجوم ضده، بشكل مستمر.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الجزائري، في حديثه عن جناح الأهلي الكبير: "لاعب محترف تعوّد على الضغط.. ولا أعتقد أن خصومه سيُؤثرون عليه سلبًا".

وأكد جمال بلماضي، على أن ثقته في رياض محرز "عمياء"، رافضًا في نفس الوقت، تأكيد مشاركة اللاعب بشكل أساسي أمام موريتانيا، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، من عدمه.

منتخب الجزائر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد نقطتين، خلف أنجولا وبوركينا فاسو، ثنائي الصدارة والوصافة على التوالي، بـ4 نقاط لكل منهما.

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