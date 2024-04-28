الأهلي مُهدد في مرحلة حرجة .. "أزمة صامتة" بطلها رياض محرز!

ماذا يحدث في الأهلي؟

SHAHID

يبدو أن الأهلي السعودي سيشهد انفجارًا عقب نهاية الموسم الجاري وفقًا لوضعه الحالي، فهناك "أزمة صامتة" دائرة حاليًا، حتمًا لن تظل هكذا صامتة كثيرًا.

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الراقي تلقى الهزيمة قبل يومين أمام الرياض بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

هذه الهزيمة كادت أن تطيح بالراقي من المركز الثالث؛ المؤهل للنخبة الآسيوية في الموسم المقبل، لولا رفض منافسه الاتحاد الهدية وتلقى هو الآخر الهزيمة في لقاء الجولة نفسها أمام الشباب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وبشكل عام نتائج الراقي في الموسم الجاري لا تليق بفريق يضم بين صفوفه نجوم بحجم رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي، فرانك كيسييه وغيرهم، ويبدو أن هؤلاء لديهم بعض التحفظات..

بحسب الإعلامي الرياضي وليد الفراج فهناك ما وصفه بـ"الأزمة الصامتة" حاليًا داخل قلعة الكؤوس، أطرافها نجوم الفريق بقيادة محرز ضد الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني.

وأوضح الفراج أن هؤلاء النجوم معترضون على المدرب - صاحب الـ36 عامًا - بداعي فارق العمر القليل بينهما، بجانب خياراته التكتيكية المحدودة أثناء المباريات.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على التعاون؛ صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين على الاتحاد؛ صاحب المركز الخامس، لكن للراقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، ضمن الجولة الـ28، من المقرر إقامتها في السادس من مايو المقبل.

SHAHID