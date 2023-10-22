الأهلي مُحارب وراء الكواليس؟ .. خالد العيسى يتحدث برسائل جديدة كليًا على "بيئة الراقي"

ماذا قال رئيس الأهلي عقب الفوز أمام الوحدة؟

SHAHID

خرج خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، برسالة عقب فوز الراقي بالأمس أمام الوحدة، تكشف عن عهد جديد في قلعة الكؤوس.

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الراقي انتصر أمام فرسان مكة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، مع تقديمه أداء مميز، إذ يتحسن من مباراة للأخرى مؤخرًا.

وعقب اللقاء، قال العيسى خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "النوايا الطيبة إذا اجتمعت بفضل الله الأهلي سيتناغم أداؤه بشكل أكبر وسنحصد النقاط، الدوري مسابقة جمع نقاط والحمد لله نسير بطريقة ممتازة، شكرًا للاعبين والجمهور والمدرب، كل مشجع في بيته يتمنى له الفوز أشكره".

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وهنا تدخل المراسل ليسأله عن لغة التفاؤل في حديثه على عكس بعض رؤساء النادي السابقين، الذين تحدثوا عن أن هناك من يحارب الأهلي، ليرد الرئيس: "لا، الجميع داعم لي، رئيس النادي هو الممثل الرسمي للنادي، لكن النادي ملك لجماهيره وكل من يشجعه، أنا أمثل الجميع وأخدم الكيان، قد أكون غير موجود يومًا، ما أتمناه أن أقدم الأفضل وأترك ذكرى طيبة".

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق أربع نقاط، أما الوحدة فيأتي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

SHAHID