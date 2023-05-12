"من الأهلي إلى منتخب السعودية" .. تحول مثير في مستقبل الصفقة الهلالية الكبرى

اتحاد الكرة يهدد صفقة الأهلي الكبرى

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دخل اتحاد الكرة السعودي، في منافسة شرسة مع النادي الأهلي؛ للتعاقد مع صفقة هلالية كبرى، خلال الفترة القليلة القادمة.

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الأهلي ضمن "حسابيًا" وبشكل رسمي، العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم القادم 2023-2024؛ بعد أن لعب في العام الرياضي الحالي، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

وأعلن الإعلامي الرياضي فهد السبيعي، دخول المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضمن خيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن اتحاد الكرة؛ يسعى للتعاقد مع لوشيسكو، لقيادة منتحب السعودية الأول لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد

مصادر "جول" أكدت في وقتٍ سابق، على أن النادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع المدير الفني الروماني، بداية من الموسم الرياضي القاد

جدير بالذكر أن رازفان لوشيسكو، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير 2021، وحقق معه ثلاثية دوري المحترفين وكأس الملك وأبطال آسيا.

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