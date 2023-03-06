"الأهلي ليس دار عجزة وإيواء!" .. تحذير شديد اللهجة لإدارة وليد معاذ

إعلاميو الأهلي وجماهيره بدأ القلق يتسرب إليهم بعد موقف عدد من لاعبي الفريق السابقين

مع ما يعانيه بعض اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي من تهميش في أنديتهم، بدأت التقارير تتحدث عن إمكانية عودة أكثر من لاعب للراقي من جديد.

الحديث الدائر حاليًا تحديدًا حول عبد الفتاح عسيري، وإمكانية عودته للراقي، بعدما رفض تجديد عقده من قبل وفضل الرحيل للنصر، بينما لم يفلح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي هناك، وانتشار أنباء حاليًا عن فسخ عقده مع العالمي.

وهنا وجه الإعلامي الرياضي غرم الله الزهراني؛ الناقد الرياضي في قناة "24 الرياضية"، تحذيرًا شديد اللهجة لإدارة الراقي برئاسة وليد معاذ، إذ نشر صورة عسيري، وكذلك الحارس محمد العويس، الذي رحل للهلال، ومن وقتها يجلس حبيسًا لمقاعد البدلاء، وحذر الإدارة من مجرد التفكير في إعادتهما للفريق من جديد.

وكتب الزهراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قسماً بمن حل القسم إن فكروا إدارة الأهلي في عودة من خرج من الأهلي فلا فيهم خير، لاعب تاريخه كله في العيادة والثاني انحاش مستغلًا ظروف الأهلي والثالث غرور به".

وأضاف: "تعبنا من العواطلجية والمصابين النادي الأهلي نادي رياضي مو دار عجزه ولا مشفى ولا دار إيواء، الموسم القادم يجب أن يكون مختلفًا تمامًا من الآخر ... فكروا ألف مره وخذوا من الأمس عبره لن يرحمكم جمهور الأهلي (لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)".