الأهلي؟ .. عقوبة ضخمة في الطريق ضد فريق سعودي!

عقوبة ضخمة في الطريق خلال الأيام القادمة

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، معرضًا لعقوبة ضخمة؛ بعد ساعات من إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

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الميركاتو الصيفي الحالي؛ شهد تعاقد الأندية السعودية، مع عددٍ هائل من النجوم العالميين؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والجزائري رياض محرز، وغيرهم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عناد الرشيد، توجد قضية في المحكمة التجارية، ضد أحد أندية دوري وشن السعودي؛ بسبب انتهاكه لحقوق "مقطع مرئي".

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وكشف الرشيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن القضية؛ قد تتسبب بعقوبة مالية كبيرة، ضد هذا النادي؛ حسب نظام حماية الملكية الفكرية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن موعد القضية؛ سيكون في تمام الساعة 11.25 صباح يوم الأربعاء القادم؛ دون ذكر اسم النادي.

وتتجه الأنظار الآن إلى ناديي الأهلي والاتفاق؛ حيث تم اتهام الراقي في وقتٍ سابق، باستخدام مقطع موسيقي دون العودة إلى أصحابه، وذلك في فيديو الإعلان عن صفقة النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بينما استخدم فارس الدهناء، شعار الشباب، عند الإعلان عن صفقة التعاقد مع الجناح الجامايكي ديماراي جراي.

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