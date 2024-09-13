"الأهلي تعرض للظلم في الكلاسيكو!" .. الكشف عن خطأ تحكيمي أنقذ النصر من الهزيمة

لقطة غيرت من نتيجة الكلاسيكو..

شهد كلاسيكو المملكة العربية السعودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضيفه الأهلي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة.

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النصر خطف تعادلًا قاتلًا أمام الأهلي (1-1)، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبعد نهاية المباراة.. احتج لاعبو الأهلي، وتحديدًا متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه؛ على أداء حكم الكلاسيكو، معتبرين أنه السبب في خسارة نقطتين.

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وفي هذا السياق.. كشف عبدالله القحطاني، المحلل التحكيمي لبرنامج "دورينا غير"، عن تعرض الفريق الأهلاوي لـ"الظلم"، أمام قلعة العالمي.

القحطاني أشار إلى أن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء واضحة، في الدقيقة 75 من عمر الكلاسيكو؛ بعد قيام سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، بجذب مهاجم الراقي عبدالكريم دارسي، داخل منطقة الـ18.

وعلى جانب آخر.. أعلن المحلل التحكيمي، صحة قرار حكم الكلاسيكو، باحتساب هدف النصر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع؛ على الرغم من اعتراض نجوم الأهلي، ومطالبتهم بخطأ في بداية اللعبة.