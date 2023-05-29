"الأهلي سيهبط مجددًا وتصرف وليد معاذ مخجل"

أحمد فرهود
Taiseer Al-Jassam - Waleed Muath - ahli 2023Al Ahli Twitter
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

وليد معاذ أشعل الشارع الرياضي السعودي بتصرف غريب في نهاية دوري يلو

تعرض وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لهجومٍ عنيف؛ بعد إسدال الستار على مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023، بشكل رسمي.

وتوّج الأهلي بلقب "الدرجة الأولى"، وضمن العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم، بعد عام واحد فقط من الهبوط التاريخي.

وهاجم الناقد الرياضي سلطان خميس، تصرف معاذ؛ برفض احتفال فريقه، بلقب دوري يلو للدرجة الأولى؛ قائلًا: "لماذا كان الأهلي يفرح عند الفوز في المباريات إذًا؟".

ووصف خميس في تصريحات لفضائية "السعودية الرياضية"، تصرف رئيس الراقي بـ"المخجل"، مشددًا على أن النادي، ليس ملكية خاصة لمعاذ أو أي شخص في مجلس الإدارة.

وأضاف الناقد الرياضي: "بفكر وليد معاذ ومجلس إدارته.. أخشى أن الأهلي سيهبط إلى دوري يلو مجددًا".

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